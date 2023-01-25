Чемпионат Липецкой области по рыболовному спорту в дисциплине «ловля на мормышку со льда» состоялся накануне на Матырском водохранилище. Участниками соревнований стали более ста спортсменов из шести регионов. Впервые в программу был включен женский зачёт. Также судейство оценивало командный результат и личный среди спортсменов-мужчин. Как распределились призовые места, можно узнать по ссылке.

«Рыбалка – одно из любимых занятий липчан и россиян в целом. Поэтому спортивные мероприятия по рыболовному спорту – это не просто состязания, где важен результат. Это возможность встретиться с единомышленниками, обменяться опытом, узнать какие-то хитрости и секреты, которые в дальнейшем сделают это занятие еще более приятным и интересным», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.