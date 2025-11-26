Региональный чемпионат «Учи! Учись! Развивайся!» стартовал в Липецкой области

Институт развития образования Липецкой области и Ассоциация молодых педагогов региона объявили о старте IV Чемпионата молодых педагогов «Учи! Учись! Развивайся!». Борьбу за звание лучших начали 22 команды из всех муниципалитетов области, а также Лебедянского педагогического колледжа и ЧОУ «Новая Школа Натальи Колгановой». Чемпионат пройдет с ноября по февраль. На протяжении четырех месяцев участников ждут интеллектуальные и творческие состязания. Пять команд дойдут до финала, в котором определятся лауреаты, призеры и победитель. Он станет разработчиком проекта в рамках фестиваля педагогических классов.

В первом туре участников ждал педагогический квиз по темам: государственная политика в образовании, общая педагогика и психология, информационные технологии в образовании. Также командам предстоит сыграть в игру по краеведению, вспомнив интересные факты из истории Липецкой области.

«Чемпионат, как и все другие состязания в профмастерстве, направлен на повышение престижа профессии, а также поддержке молодых специалистов в их профессиональном росте», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.