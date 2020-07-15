Региональный День поля – 2020 пройдет в Липецком районе

Особенности проведения уборочных работ в нынешнем году станут главной темой регионального Дня поля – 2020. Он пройдет 16 июля в селе Бруслановка Липецкого района на базе сортоиспытательной станции.

На традиционную деловую встречу приглашены представители власти, отраслевых служб и ведомств, сельхозпредприятий и организаций региона, всего около 100 человек. «Курс интенсивного развития сельского хозяйства, взятый в начале 2000-х годов, полностью себя оправдал, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Сегодня региональный аграрный сектор стал самым инновационным, технологичным и инвестиционно-привлекательным. Благодаря этим факторам и высокопрофессиональному труду липецких земледельцев в растениеводстве область получает стабильно высокие урожаи».

Представители Россельхозцентра и Липецкой сортоиспытательной станции расскажут о сортах, районированных для Липецкой области, порассуждают о целесообразности использования такого многообразия, а также сообщат об особенностях сортоиспытаний в текущем году. В ходе осмотра делянок участникам покажут новые сорта озимых пшеницы, тритикале и ржи, а также яровых пшеницы, ячменя, овса и сои.