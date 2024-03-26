Региональный этап Чемпионата «Профессионалы» проходит в Липецкой области с 20 марта по 1 апреля. Свои профессиональные навыки по 73 компетенциям демонстрируют более 1100 участников из числа школьников старше 14 лет и студентов учреждений СПО. Оператором состязаний выступает Институт развития профессионального образования.

Основными площадками соревнований являются: Липецкий колледж индустрии сервиса, Липецкий индустриально-строительный колледж, Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства, Липецкий металлургический колледж, Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий, Центр дополнительного образования Липецкой области, Центр цифрового образования детей «IТ-куб», Липецкий политехнический техникум, Грязинский технический колледж, Елецкий медицинский колледж имени К.С. Константиновой, Липецкий медицинский колледж, Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий, Чаплыгинский аграрный колледж, управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.

«Чемпионаты по профмастерству способствуют профессиональному росту и развитию молодежи. В их проведении заинтересованы также предприятия региона, которые оценивают деятельность конкурсантов и присматривают среди перспективных участников кадры для своих компаний», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Победители регионального этапа представят Липецкую область на отборочных соревнованиях на национальный финал Чемпионата «Профессионалы». Кроме того, ребята, продемонстрировавшие хорошие результаты, получат возможность пройти стажировку или приглашение на работу от предприятий-партнеров соревнований.