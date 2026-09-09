Региональный этап проекта «Мама-предприниматель» стартовал в Липецке

Региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель» стартовал 7 сентября в центре «Мой бизнес» Липецкой области. Из 43 поданных заявок конкурсный отбор прошли 30 участниц, которым предстоит в течение нескольких дней осваивать основы предпринимательства.

Первый день обучения был посвящён знакомству и проработке бизнес-идей. Участницы презентовали свои проекты — от развивающих центров для детей, организации досуга, консалтинга и пошива одежды до фермерских хозяйств и даже пилорамы. В практической части дня будущие предпринимательницы узнали, как генерировать и отбирать бизнес-идеи с помощью специальных чек-листов, а также изучили современные методики оценки их эффективности. Эксперты программы провели для них блок по юридическим аспектам ведения бизнеса: выбор организационно-правовой формы, систем налогообложения и разбор правовых вопросов.

Программа «Мама-предприниматель» реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» и даёт участницам возможность получить необходимые знания для запуска и развития собственного дела. Победительница регионального этапа получит денежный приз 150 тысяч рублей и сможет побороться за 1 миллион рублей в федеральном финале. Организатор программы – Минэкономразвития России.

«Женщины обладают неповторимой энергией, способной вложить в бизнес-идеи особые смыслы. Среди липчанок много примеров успешного предпринимательства и хотелось бы, чтобы их число росло», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.