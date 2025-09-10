Региональный этап программы «Мама-предприниматель» стартовал в Липецкой области

Основы предпринимательства изучат жительницы Липецкой области в рамках федеральной программы «Мама-предприниматель». Её региональный этап стартовал в центре «Мой бизнес». Из 42 заявок конкурсный отбор прошли 30 участниц.

Первый день программы был посвящен знакомству и работе над бизнес-идеями. Участницы презентовали свои проекты, которые в этом году преимущественно связаны со сферой услуг для детей (развивающие центры, организация досуга, обучающие программы), а также с культурой и ремеслами. Были представлены проекты по возрождению русских традиций в одежде и аксессуарах, созданию декора, открытию мастерских по пошиву сумок. Также среди идей – профориентационные программы для подростков, производство здоровых снеков и продуктов питания, аграрный проект по созданию авторских огородов.

В практической части дня участницы узнали, как генерировать и фильтровать бизнес-идеи по специальным чек-листам, изучили современные методики оценки их эффективности. Эксперты программы провели для будущих предпринимательниц блок по юридическим аспектам ведения бизнеса: выбор организационно-правовой формы, систем налогообложения и разбор правовых вопросов.

Программа «Мама-предприниматель» реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» и дает участницам возможность получить необходимые знания для запуска и развития собственного дела, а также побороться за грант в размере 150 тысяч рублей на его реализацию.

Региональный этап программы проводится в центре «Мой бизнес» Липецкой области с 8 по 12 сентября. Лучшие участницы смогут пройти углубленное обучение в Москве, где 25 проектов поборются за гранты в размере 1 миллиона, 500 тысяч и 250 тысяч рублей.

«Участники программы предлагают интересные проекты в перспективных секторах экономики. Важно, что они получают реальные инструменты для запуска и развития своего дела – от профессиональных знаний до возможности получить грантовую поддержку. Такие инициативы создают прочную основу для устойчивого роста малого и среднего бизнеса в области», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.