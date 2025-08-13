Региональный этап программы «Мама-предприниматель» в Липецкой области пройдет с 8 по 12 сентября. Обучение основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом смогут пройти женщины с несовершеннолетними детьми. Автор лучшего бизнес-проекта получит грант в 150 тысяч рублей. Программа реализуется центром «Мой бизнес» Липецкой области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Программа организована Минэкономразвития России и состоит из нескольких этапов. Участниц ждет пятидневный очный интенсив от сертифицированных тренеров центра «Мой бизнес» Липецкой области, в ходе которого они получат конкретные инструменты для ведения бизнеса, узнают, как разработать бизнес-модель, продвигать свой продукт, найти целевую аудиторию, познакомятся с опытом успешных мам-предпринимательниц и получат индивидуальные консультации от экспертов. В финальный день состоится защита проектов перед экспертной комиссией. Победитель получит грант в размере 150 тысяч рублей на развитие своего проекта.

Программа в Липецкой области пользуется большой популярностью. В 2024 году для участия в проекте поступило 55 заявок со всего региона — рекордное количество за все годы проведения программы. В этом году в программе ряд изменений. При отборе заявок приоритет будет отдаваться проектам, ориентированным на ключевые отрасли экономики. Принять участие в программе могут женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в декретном отпуске. Условием участия является наличие бизнес-идеи или бизнес-проекта на этапе запуска, с момента регистрации которого прошло не больше года.

Заявки принимаются до 1 сентября включительно на официальном сайте программы. Лучшие участницы региональных этапов смогут пройти углубленное обучение развитию предпринимательских компетенций в Москве в рамках федерального этапа. Там 25 проектов поборются за гранты в размере 1 миллион, 500 тысяч и 250 тысяч рублей.

Реализацию программы поддерживают компании крупного бизнеса, а также общественные организации и фонды, генеральным партнером программы в этом году выступает компания «Моё дело», которая помогает малому и среднему бизнесу с бухгалтерией. Организатор — Минэкономразвития России. Оператор — Национальное агентство «Мой бизнес». Генеральный партнер — бухгалтерия для бизнеса «Моё дело». Партнеры — Wildberries, ESTILAB ICON SKIN. Банк-партнер — СБЕР. При поддержке Фонда «Наше будущее», Союза женщин России. Продуктовые партнеры — VK, МИФ. Информационные партнеры — 7Дней.ru и журнал «Караван историй».

В 2024 году победительницу регионального этапа проекта «Мама-предприниматель» из Липецкой области отметили в финале федеральной программы в специальной номинации «Мама-экспортёр». Проект «Фруктовые и овощные снеки «Ягодный рай» липчанки Ирины Молодцовой признаны Российским экспортным центром лучшей бизнес-идеей, которая несёт в себе экспортный потенциал.

«Пример проекта «Ягодный рай» может мотивировать липчанок к активным действиям по организации собственного дела. Главное, верить в свои силы, не сдаваться и поступательно двигаться к цели», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.