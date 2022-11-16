Региональный этап XXXI Международных Рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» пройдет в Липецкой митрополии 17-18 ноября.

Пленарное заседание состоится 18 ноября в Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. В программе несколько семинаров, в том числе для преподавателей основ религиозных культур и светской этики, представителей дошкольного сектора и воскресных школ. Участие в работе примут сотрудники департамента образования Москвы, соавторы учебников и образовательных программ, активисты всероссийской общественной организации «Воспитатели России». Региональный этап Рождественских чтений пройдет по благословению Высокопреосвященнейшего Арсения, митрополита Липецкого и Задонского.

Рождественские образовательные чтения в субъектах предваряют Международные Рождественские образовательные чтения, которые пройдут в Москве 25-27 января 2023 года. В число важнейших задач Чтений входят развитие православного образования, духовно-нравственное просвещение общества, осмысление проблем науки и культуры с точки зрения православного мировоззрения, расширение сотрудничества Церкви и государства в области образования.