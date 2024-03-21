Соревнования регионального этапа Чемпионата «Профессионалы» пройдут в Липецкой области с 20 марта по 1 апреля. Федеральным оператором мероприятий Чемпионатного движения выступает Институт развития профессионального образования. Более 1100 участников продемонстрируют свои профессиональные навыки по 73 компетенциям, востребованным на региональном рынке труда, на 15 площадках.

В конкурсе примут участие школьники от 14 лет и студенты СПО Липецкой области. Во время выполнения заданий участникам предстоит проявить свои умения, которые были получены в процессе обучения и подготовки к состязаниям. В успешном проведении соревнований заинтересованы и предприятия региона, представители которых помогают в разработке конкурсных заданий и подготовке площадок, а также оценивают деятельность конкурсантов.

«Учреждения СПО Липецкой области стали готовить больше специалистов по наиболее востребованным профессиям. Мы сократили образовательные программы, выпускники которых пользуются наименьшим спросом у работодателей. Так, в регионе увеличилось количество студентов, которые станут сварщиками, электромонтерами, операторами станков с ЧПУ. Мы очень заинтересованы в успехах юных жителей Липецкой области на Чемпионате по профессиональному мастерству», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.

Основными площадками соревнований станут: Липецкий колледж индустрии сервиса, Липецкий индустриально-строительный колледж, Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства, Липецкий металлургический колледж, Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий, Центр дополнительного образования Липецкой области, Центр цифрового образования детей «IТ-куб», Липецкий политехнический техникум, Грязинский технический колледж, Елецкий медицинский колледж им. К.С. Константиновой, Липецкий медицинский колледж, Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий, Чаплыгинский аграрный колледж, управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.

Цель Чемпионатного движения – создание условий и системы мотивации, способствующих повышению значимости и престижа рабочих профессий, профессиональному росту молодежи путем гармонизации лучших практик и профессиональных навыков посредством организации и проведения Чемпионатов, а также содействие оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики. «Система среднего профессионального образования развивается в соответствии с запросами реального сектора экономики региона, становится более современной и практико-ориентированной. Огромную роль в подготовке квалифицированных кадров играют Чемпионаты по профессиональному мастерству, которые способствуют профессиональному росту и развитию молодежи. Желаю удачи участникам регионального этапа Чемпионата «Профессионалы», уверена, их ждут новые достижения и успехи»,– отметила Инесса Шуйкова, начальник управления образования и науки Липецкой области