12 апреля в Липецкой области пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки вакансий. Служба занятости Липецкой области представит более 10 тысяч вакансий с заработной платой от 50 тысяч рублей. В их числе наладчики станков и манипуляторов с программным управлением, фрезеровщики, водители-экспедиторы.

Основная точка — в Липецке в ТРЦ «Ривьера» и Центре молодежной карьеры. Также принять участие в ярмарке можно будет в каждом районе области в обновленных центрах «Работа России» или администрациях. Начнется одновременно в 10:00. Можно приходить семьям с детьми, занятие на ярмарке найдут каждому.

В этом году локации разделят по категориям и интересам. Например, в ТРЦ «Ривьера» для соискателей и студентов проведут блиц-собеседования, экспресс-тренинги «Как составить продающее резюме». В кадровом центре «Работа России» гостей будет ждать ярмарка высоких зарплат. В центре молодежной карьеры для школьников организуют ярмарку учебных мест, ярмарку вакансий для несовершеннолетних, консультации и экспресс-тренинги от талантолога.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства уже проходила в регионе в 2023 году, формат оказался очень востребованным. В ярмарке приняло участи более десяти тысяч человек. В этом году ждем еще больше соискателей», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.