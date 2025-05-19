Региональный фестиваль «Горизонт возможностей» посетили больше 600 липецких школьников

Система СПО в этом году празднует 85-летний юбилей. В Липецкой области событие отметили профориентационным фестивалем «Горизонт возможностей» для учащихся восьмых и десятых классов. Участников фестиваля ждали площадки с мастер-классами от двадцати учреждений профессионального образования. Также школьники смогли лично пообщаться с потенциальными работодателями – представителями крупных предприятий региона. Всего фестивали посетили больше 600 школьников.

Ребятам рассказали о приемной кампании в колледжах и техникумах и помогли определиться с будущей профессией. Робототехника, медицина, сфера услуг и другие востребованные специальности на рынке труда стали ближе и понятнее. Фестиваль организован при поддержке министерства образования Липецкой области.

«Выбрать свой жизненный путь, когда ты еще школьник, непросто. В Липецкой области проводится много профориентационных мероприятий, чтобы подростки имели представление о том, какие специальности нужны региону, где на них можно отучиться и какие ждут карьерные перспективы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.