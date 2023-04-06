Формирование банка IT и инновационных решений, закрывающих потребности субъектов МСП региона и создающих новые возможности для развития бизнеса, стали основными темами обсуждения на региональном IT-форуме «Старт». Он дал начало конкурсу на лучшие IT или инновационные решения. Проект направлен на развитие инновационного и молодежного предпринимательства, а также на поддержку малого и среднего бизнеса в регионе.

Организаторами форума выступили управление экономического развития Липецкой области и центр «Мой бизнес» при поддержке Липецкой ТПП. А его участниками стали представители бизнес-сообществ, начинающие IT-специалисты стремящиеся реализовать проекты в сфере информационных технологий и студенты, обучающиеся по специальностям в сфере информационных технологий.

Начальник управления экономического развития Липецкой области Кирилл Дождиков рассказал о реализации проекта и презентовал направления для автоматизации по результатам анализа IT-потребностей. «Правительство региона уделяет особое внимание цифровизации разных сторон жизни и развитию IT-индустрии. Наша основная задача – заинтересовать молодежь заниматься предпринимательством, рассказать о существующих в регионе мерах государственной поддержки для действующих и начинающих предпринимателей», – отметил Кирилл Дождиков.

С чего начать свое дело в IT-сфере, как получить финансовую поддержку стартапа, какие инновационные технологии наиболее перспективны сегодня и какими мерами господдержки можно воспользоваться от Фонда содействия инновациям – эти и другие актуальные для участников темы подробно обсуждались в ходе форума. В частности, отмечалось, что получение грантовой поддержки Фонда содействия инновациям по программам «Умник», «Студенческий стартап» и «Старт» подразумевает финансовую помощь от 500 тыс. рублей до 4 млн рублей. Получить ее могут как организации, так и физические лица, в том числе обучающиеся в высших учебных заведениях.

«Липецкая область сегодня в лидерах цифровизации среди других субъектов Российской Федерации и входит в число регионов, в которых меры поддержки осуществляются через портал госуслуг. Эта функция оказалась крайне востребованной в области. Это стало возможным благодаря личному вниманию к проекту губернатора Игоря Артамонова», – рассказал начальник управления цифрового развития Липецкой области Станислав Корниенко.

На форуме состоялась презентация липецкого стартапа – платформы кастомизации вещей (создание уникальных изделий путем изменения дизайна товаров массового спроса) IDICLO, где любой желающий может получить кастомную вещь с собственной идеей для дизайна. Здесь можно найти базу художников, каталог пользовательских вещей и маркетплейс, а также инновационный подход в сфере кастомизации – дизайн от искусственного интеллекта. Идея проекта родилась в рамках хакатона на международном фестивале информационных технологий IT-FEST.

В завершающей стадии проекта представители субъектов МСП – участники Банка потребностей смогут выбрать партнера для реализации IT или инновационного решения, а также рассмотреть варианты сотрудничества с авторами принципиально новых решений, направленных на развитие бизнеса. Кроме того, планируется комиссионная оценка проектов решений в целях рассмотрения возможности оказания финансовой поддержки для реализации приоритетных проектов. Выбрать потребность или заявить собственный проект можно до 15 мая на сайте мойбизнес48.рф в разделе.

Поддержка бизнеса в регионе осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент России Владимир Путин. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредителями которой являются правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата. «Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает губернатор региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют меры, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства, и они постоянно расширяются».