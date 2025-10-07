Региональный форум добровольцев пройдет в Липецкой области 7-10 октября

Форум добровольцев Липецкой области состоится на территории комплекса «Горицы» в Добровском районе с 7 по 10 октября для сотни самых активных и инициативных представителей добровольческих объединений региона. Участниками форума станут волонтеры с опытом работы не менее года, организаторы добровольческой деятельности, включая представителей ДОБРО.ЦЕНТРОВ и некоммерческих организаций, а также гости из Донецкой Народной Республики.

Программа мероприятия насыщена образовательными блоками, мастер-классами, дискуссиями и встречами с экспертам и руководителями Липецкой области. Также запланированы экскурсии на ведущие предприятия области и в специализированные учреждения, акция по сдаче крови для вступления в регистр доноров костного мозга, тематические вечера, встреча «Вечер со СВОими». Из подвижных активностей – мастер-классы по самообороне, игре на народных инструментах, командные мероприятия и квизы.

Организатором Форума выступает ГБУ «Центр молодёжи» при поддержке министерства молодёжной политики Липецкой области. Цель Форума – создание условий для повышения уровня компетенций добровольцев и комплексного развития волонтерского сообщества региона.

«Форум призван не только объединить активистов, но и укрепить общественное признание их вклада в развитие Липецкой области. Этот слёт подчеркивает важность добровольчества как социальной силы и точки притяжения для неравнодушных граждан», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.