Региональный форум «ФинНавигатор» состоялся 19 февраля в Ельце в школе №1 имени М.М. Пришвина. Мероприятие прошло в рамках проекта школьного инициативного бюджетирования, направленного на развитие школьной инфраструктуры, а также работы региональной инновационной площадки. Форум объединил 300 участников и стал площадкой для обмена опытом между экспертами и молодежью.

Участники получили актуальную информацию о финансовых услугах, правах потребителей, новых сервисах и методах защиты от мошенничества. Также прошла деловая игра «Pro Активность», квесты, мастер-классы, лекции и проектирование идеальных школьных пространств. Завершила форум панельная дискуссия на тему «Финансовая грамотность как ключ к успешному будущему». Акцент во всех мероприятиях был сделан на компетентном подходе к формированию финансовой грамотности школьников.

«Формирование финансовой грамотности с детства – правильное решение, если мы хотим обезопасить молодое поколение от многих трудностей в будущем. Изменения в сферах банковских услуг и денежного оборота идут стремительным потоком, и большинство из них призваны облегчить нашу жизнь. Не нужно бояться их осваивать. Многочисленные образовательные мероприятия в регионе побуждают интерес у молодежи к имеющимся возможностям – в плане ведения личного бюджета, предпринимательской деятельности, а также накопления средств», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.