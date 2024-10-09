Около 30 семей приняли участие в региональном форуме молодых семей. Он прошёл в лагере «Прометей». Три дня семьи обменивались опытом, получали информацию о мерах поддержки и навыки коммуникаций внутри семьи, играли в квиз, лазертаг. Папы попробовали себя в воркауте, мамы прошли мастер-класс по керамике, а дети делали поделки из бумаги и стекла.

Психологи обсудили с родителями важные темы: «Как быть на одной волне с ребенком?», «Эмоциональные ресурсы родителя», «Личная эффективность». Благодаря разбору психотипов родители смогли проработать свои сильные стороны и лучше понять своих детей. Для детей организовали творческую и игровую программы, провели мастер-класс по оказанию первой помощи. Подростки приняли участие в занятиях по повышению финансовой грамотности.

«В регионе реализуется множество мер поддержки молодых семей. Подобные форумы объединяют людей, позволяют сохранить семейные ценности, прививают любовь к труду, творчеству, здоровому образу жизни», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.