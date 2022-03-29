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В Грязинском районе открылся форум педагогов Липецкой области. На базе отдыха «Бригантина» встретились 50 представителей системы воспитания и образования региона.

Первый день форума посвятили эффективным воспитательным практикам в образовательных организациях Липецкой области. Участники мероприятия обсудили системный подход к воспитанию через реализацию различных проектов. Спикерами площадки выступили специалисты департамента образования администрации города Липецка и Детско-юношеского центра им. Б. Г. Лесюка.

Специальным гостем форума педагогов стал заместитель директора молодёжного центра Воронежской области, председатель регионального отделения РДШ Воронежской области Денис Припольцев. Он рассказал о точках контактов с РДШ Воронежской области.

Программу форума продолжило тим-билдинговое мероприятие, где педагоги показали готовность работать сообща и поддерживать друг друга.

Завершит первый день творческая программа. 30 марта форум продолжит психологическая мастерская «Антистресс», в рамках которой участники обсудят профессиональное выгорание педагога.

Форум педагогов организован на средства гранта Всероссийского конкурса молодёжных проектов в рамках образовательного форума «Территория смыслов» в Липецкой области.