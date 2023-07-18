Вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов обсудил с представителями деловых объединений области Региональный инвестиционный стандарт 2.0 – РИС 2.0. Это система поддержки инвестиционных проектов, направленная на создание благоприятных условий для ведения бизнеса, оптимизации взаимодействия инвесторов с региональными органами власти, ресурсоснабжающими организациями. Главная задача системы – минимизировать бюрократические процедуры и максимально сократить время для запуска инвестиционных проектов.

Представители Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты и Деловой России поговорили о проделанной работе по улучшению инвестиционного климата и внедрению элементов регионального инвестиционного стандарта. «В инвестиционную декларацию внесли все пожелания и предложения деловых объединений. Здесь же представлена полная информация о всех мерах государственной поддержки, действующих на территории области, с указанием нормативных правовых актов. Также прописаны гарантии реализации инвестиционных проектов, входящие в полномочия органов региональной власти», – отметил Сергей Курбатов.

Вице-губернатор отметил деятельность Агентства инвестиционного развития Липецкой области, которое является единым окном для каждого инвестора, желающего разместить свое предприятие в регионе. Агентство занимается не только привлечением инвестиций и сопровождением инвесторов, но и помощью во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями, решением сложных ситуаций. Важная задача АИР – создание регионального реестра инвестиционных объектов.

«Хорошая инвестиционная привлекательность территории – это гарант ее развития. Привлечение новых инвесторов, как правило, влечет повышение уровня жизни и благосостояния жителей», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.