Региональный маткапитал в Липецкой области получают родители близнецов и многодетные семьи

За девять месяцев 2020 года 1566 семей в Липецкой области получили региональный материнский капитал в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка и последующих детей. По инициативе главы региона Игоря Артамонова размер областного материнского капитала был увеличен в прошлом году до 100 тысяч рублей.

Как сообщили в управлении социальной защиты населения региона, кроме многодетных семей эту единовременную выплату могут получить и родители близнецов. За три квартала нынешнего года в 88 семьях родились двойняшки. Общее число семей, получивших в этом году областной материнский капитал, – 1654.

Право на получение этой меры поддержки имеют граждане России, постоянно проживающие на территории области. Для назначения выплаты надо обратиться в офис МФЦ «Мои документы» в срок не позднее года со дня рождения (усыновления) ребенка. При себе иметь документы, удостоверяющие личность каждого из родителей; свидетельства о рождении детей или об усыновлении (в отношении усыновителей) и документ, подтверждающий совместное проживание детей с одним из родителей (усыновителей), выданный организацией, уполномоченной на его выдачу. Если в семье есть дети старше 14 лет, нужен также документ, удостоверяющий их личность, или его заверенная копия.

В региональном управлении соцзащиты напомнили, что прием граждан в МФЦ ведется по предварительной записи по номеру 8(4742) 522-142. Адреса офисов МФЦ можно посмотреть здесь.

Областной материнский капитал назначается и выплачивается не позднее 30 дней со дня обращения за его назначением. Использовать капитал можно на любые цели по усмотрению заявителя. Дополнительные консультации можно получить по номеру 8-800-450-48-48, добавочный 2.

В Липецкой области финансовая поддержка семей при рождении детей осуществляется в ходе реализации областных программ и национального проекта «Демография». «Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей. Необходимо расширять существующие и вводить новые меры социальной поддержки. Наша главная задача – поддержать семьи, чтобы люди поверили в эффективность мер, которые принимает власть для роста их благосостояния, и были готовы рожать больше», – считает Игорь Артамонов.