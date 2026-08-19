Региональный молодежный форум «Область будущего – 2026» принимает заявки

Ключевое событие в сфере молодежной политики региона – ежегодный образовательный форум «Область будущего» пройдет с 3 по 6 сентября 2026 года на базе СОК «Прометей». Организаторами мероприятия выступает Г(О)БУ «Центр молодежи» при содействии министерства молодежной политики.

«Этот форум уже хорошо знаком липчанам. Он зарекомендовал себя как инновационная площадка, создающая условия для всестороннего развития молодых людей. Его цель — поддержать молодежные инициативы, помочь молодому поколению в профессиональной и личностной самореализации, а также сформировать у участников навыки инновационного мышления», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В этом году образовательная программа форума разделена на три специализированных трека, что позволит каждому участнику найти наиболее релевантное направление для развития. Первый – «IT-технологии» («Код будущего») предназначен для молодых людей от 14 до 35 лет, увлеченных цифровыми технологиями. Участников ждут мастер-классы по цифровой грамотности, лекции о трендах в IT-сфере и развитие карьерных треков в области цифровых профессий.

Второй трек – «Новый импульс». Он объединит лидеров общественных мнений, активистов, волонтеров и представителей общественных движений в возрасте от 14 до 35 лет. Программа направлена на развитие навыков социального проектирования, лидерских качеств и вовлечение в созидательные общественные инициативы.

Третий трек – «Архитектура перемен» создан для работающей молодежи от 18 до 35 лет: молодых специалистов предприятий, инженеров, технологов, наставников и лидеров профсоюзных организаций. Этот трек нацелен на развитие профессиональных компетенций, обмен опытом и генерацию идей для развития промышленности и социальной сферы региона.

Помимо насыщенной образовательной части, участников ждет обширная внеучебная и полезная программы, включающие патриотические мероприятия, творческие вечера, спортивные активности и социальные акции, направленные на формирование здорового образа жизни и культуры взаимопомощи.

К участию приглашаются жители Липецкой области в возрасте от 14 до 35 лет. Общее количество мест ограничено — форум соберет 200 мотивированных молодых людей. Участие в форуме бесплатное: проживание, питание и трансфер до места проведения организаторы берут на себя. Чтобы принять участие в конкурсном отборе необходимо заполнить анкету указав свои компетенции, мотивацию и ожидаемые результаты от участия, в Федеральной государственной автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по ссылке.

Отбор проводится на конкурсной основе. Ключевыми критериями отбора станут мотивированность претендента, опыт в выбранном направлении и видение личного результата по итогам форума. Подробная информация о программе, актуальные новости и изменения публикуются на официальной странице форума в социальной сети ВК.