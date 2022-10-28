Представителей 18 городов и районов Липецкой области объединил региональный слет часовых постов №1 в селе Доброе. Победителем патриотической акции стала команда областной Кадетской школы имени майора милиции А.П. Коврижных, второе место занял Воловский район, бронза у Краснинского района.

Команды состязались в шести конкурсах: «Заступление на пост», «Возложение корзины к мемориалу», творческий конкурс «Герои», «Разборка-сборка АКМ», «Медицинский пост», «Исторический КВИЗ». Ребята продемонстрировали навыки строевой подготовки, обращение с оружием и знание исторических событий.

Слет проводится в целях развития движения постов №1, повышения качества работы по патриотическому воспитанию и сохранению народной памяти о Великой Отечественной войне. «В годы войны на защиту Родины встали более 260 тысяч жителей Липецкой области, и каждый второй погиб на полях сражений. Сегодня обелиски и памятники павшим воинам и погибшим в годы войны мирным жителям есть на всей территории области. К ним мы несем цветы, здесь мы склоняем головы перед мужеством героев, отстоявших свободу и независимость Отечества», – подчеркивает губернатор региона Игорь Артамонов.