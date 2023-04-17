Липецкая область вошла в 35 субъектов Российской Федерации по внедрению Регионального социального стандарта. Это комплекс современных управленческих практик и решений для улучшения услуг в социальной сфере и повышения их доступности, сообщает управление социальной политики Липецкой области.

Главная цель создания социального стандарта – сокращение разрыва между регионами в качестве и доступности социальных услуг, создание единых подходов и повсеместное внедрение лучших практик. Курировать социальный стандарт на уровне регионов будут Советы по качеству жизни. В Липецкой области его главой станет губернатор Игорь Артамонов. Его заместитель Ольга Белоглазова будет ответственной за внедрение стандарта.

Разрабатывать стандарт будут органы исполнительной власти и общественники. Общественники представлены экспертами в сфере инклюзии, здравоохранения, образования, предпринимательства. Региональный стандарт включает в себя 13 пунктов. Некоторые из них уже реализуются на территории региона. Это поддержка добровольчества, программа помощи семьям с особенными детьми, поддержка социально ориентированных НКО. Еще одним пунктом является внедрение на территории области клиентоцентричного подхода в оказании услуг, а также оценка жителями их качества.

Сегодня вице-губернатор Липецкой области Ольга Белоглазова и руководитель экспертной группы Юлия Бунина подписали протокол, в котором утвердили дальнейшее направление работы в сфере социального стандарта. По итогам внедрения в 2023 году социальный стандарт будет дополнен новыми эффективными практиками и решениями по оказанию услуг в социальной сфере.

«Социальные услуги и социальная поддержка населения являются неотъемлемой составляющей современного гражданского общества. А их уровень и качество – показатель развития этого общества», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.