Стартовала регистрация на участие в спортивном фестивале «Липецкий триатлон. Зеленый остров, 113». Он пройдет 9-10 августа 2025 года в областном центре. Липчан и гостей города ждут два дня испытаний.

9 августа будет дистанция в 113 километров. Она включает в себя плавание 1,9 км на открытой воде, велосипедный заезд 90 км и забег 21,1 км. 10 августа участники будут соревноваться в дисциплинах «Спринт» и «Спринт эстафета». Им предстоит преодолеть 750 метров вплавь, проехать 20 км и пробежать 5 км. Также организаторы готовят большую развлекательную программу, все участники получат уникальные футболки и фирменные футболки.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов постоянно принимает участие в Липецком марафоне, соревнованиях по триатлону в составе эстафетной команды. «Липецк – спортивный город. У нас проходят марафоны, к нам приезжают олимпийские чемпионы, лучшие спортсмены страны, помогают в организации. Триатлон – один из самых сложных видов спорта. Он требует выносливости и силы, а работа в команде добавляет еще больше энтузиазма. Будем поддерживать массовые спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей», – отмечает Игорь Артамонов.

Регистрация на Липецкий триатлон доступна по ссылке.