Регистрация на форум «Область будущего» продлена до 12 июня. Он пройдет в Липецкой области с 15 июля по 4 августа и будет посвящен ИТ-технологиям. Всего предусмотрено три смены: «IT-город» (23 – 26 июля), IT-искусство» (30 июля – 2 августа) и «Первые в IT» (15 июля – 4 августа). Участники смогут познакомиться с передовыми решениями в сфере цифровизации, разработать свои проекты и получить до 1 млн рублей на их реализацию. Регистрация на форум проходит на платформе Росмолодежь.События. Регистрация на грантовый конкурс – здесь.

«Замечательно, что именно у нас проходит крупное событие, объединяющее молодых айтишников из разных регионов. Надеюсь, что липчане примут самое активное участие, прокачают свои навыки, а лучшим из них удастся заручиться грантовой поддержкой», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.