Регистрация на всероссийский проект «Знать. Любить. Гордиться!» продлена до 21 июня

У тех, кто ещё не успел присоединиться ко всероссийскому проекту «Знать. Любить. Гордиться!», появилась дополнительная неделя. Программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» продлила регистрацию до 21 июня 2026 года.

Проект уже стартовал: в рамках регионального этапа, конкурсные испытания которого который продлится до 28 июня, участники изучают историю, культуру, традиции, промышленность и гастрономию своих регионов, рассказывают о земляках и создают контент о малой родине. Новые участники смогут подключиться к проекту и выполнить задания в удобном темпе. Итоги регионального этапа будут подведены 5 июля.

«Знать. Любить. Гордиться!» объединит 150 тысяч человек со всей страны. Для самых активных предусмотрено до 5 тысяч познавательных путешествий по России по маршрутам программы «Больше, чем путешествие». Также участников ждут специальные призы и подарки от партнёров проекта.

К участию приглашаются молодые люди от 14 лет до 35 лет включительно (на момент окончания регистрации – 21 июня 2026 года – не должно исполниться 36 лет) и семейные команды от двух человек: в составе команды должен быть ребёнок до 18 лет и один из совершеннолетних родственников – родитель, бабушка, дедушка, старший брат, сестра или другой законный представитель (взрослому участнику на момент окончания регистрации – 21 июня 2026 года – не должно исполниться 36 лет).

Успейте подать заявку до 21 июня на сайтезнатьлюбитьгордиться.рф.«Липецкая земля богата историей и талантами. Проект «Знать. Любить. Гордиться!» даёт нашей молодёжи уникальный шанс — от изучения усадьбы Плеханова и елецких кружев до путешествия на Камчатку. Надеюсь, школьники, студенты и родители не упустят возможность заявить о себе на всю страну. Победа в этом проекте — это не только сертификат на путешествие, но и огромный личный успех», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.