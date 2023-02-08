Стартовала регистрация на участие в спортивном фестивале «Липецкий триатлон. Зеленый остров, 113». Он пройдет 12-13 августа в областном центре. Липчан и гостей города ждут два дня испытаний. В первый день, 12 августа, спортсмены преодолеют самую большую и длинную дистанцию — триатлон на 113 километров – 1,9 км плавания, 90 км велогонки и 21,1 км бега. Организаторы предполагают как индивидуальное первенство, так и эстафету для команд.

13 августа участники преодолеют спринт – это средний по сложности маршрут. Он включает 750 м плавания, 20 км велогонки и 5 км бега. В стартовом городке организаторы разместят сцену, раздевалку, камеру хранения. Для всех желающих подготовят развлекательную программу. Будут работать интерактивные площадки и палатки партнеров мероприятия. Для спортсменов обустроят транзитную зону. Это важная часть соревнований по триатлону. Она представляет собой место, где участники после заплыва меняют плавательную экипировку на велосипедную.

Первый Липецкий триатлон состоялся в августе 2022 года. В нём приняли участие более тысячи спортсменов из десятков российских регионов. Гости и судьи высоко оценили липецкую трассу. По инициативе губернатора Игоря Артамонова в Липецке открылось отделение триатлона на базе областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва для детей 10-11 лет. «Мы с большой ответственностью подходим к организации спортивных событий, стараемся прививать любовь к здоровому образу жизни людям всех возрастов. Видим, что это востребовано, получаем хороший отклик . Особенно приятно, что всё больше жителей региона начинают заниматься спортом», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Зарегистрироваться на Липецкий триатлон и приобрести слот участника можно по ссылке.