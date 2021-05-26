Масштабное молодежной событие состоится в Липецкой области 7-12 июня на базе отдыха «Голубой огонек» в Задонском районе. Здесь пройдет региональный этап Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов».

Форум объединит около 100 представителей молодежи Липецкой области от 18 до 35 лет. Подать заявку для участия можно до 31 мая включительно на АИС «Молодежь России» (https://vk.cc/c26E0s).

«Молодежь Липецкой области – целеустремленная и талантливая, – считает глава региона Игорь Артамонов. – России и нашей области нужны юноши и девушки, способные работать на благо людей, готовые отвечать на вызовы времени, самосовершенствоваться и менять мир».

Участников ждут встречи с успешными спикерами регионального и федерального масштаба, лекции и мастер-классы, где они смогут развить навыки управления, работы в команде, проектной деятельности, а также определить основные точки развития Липецкой области. В рамках #ТСрегион состоится грантовый конкурс молодежных инициатив. Для молодых людей – это отличный шанс представить свои проектные идеи и выиграть до 1,5 млн рублей на их реализацию. Отправить заявку для участия в грантовом конкурсе можно до 18:00 4 июня (https://vk.cc/c1X2Xp) по следующим направлениям: