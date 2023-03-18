За январь 2023 года индекс промышленного производства в Липецкой области составил 97,3% к уровню аналогичного периода предыдущего года, это 5 место среди регионов Центрально-Черноземного района, сообщает Липецкстат.

По объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на душу населения по виду деятельности «Обрабатывающие производства» (69,3 тыс. руб.) Липецкая область занимает 1 место перед Белгородской (48,3), Курской (26,1), Воронежской (24,9), и Тамбовской (20,6 тыс. руб.) областями.

За первый месяц текущего года в области за счет всех источников финансирования сдано в эксплуатацию 85,9 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что в 1,9 раза выше соответствующего периода предыдущего года. По объему введенного жилья в расчете на 1000 человек населения (76,3 кв. метра) область лидирует среди регионов Центрально-Черноземного района.

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения составил 23,2 тыс. руб. – это 2 место после Воронежской области (25,5 тыс. руб.); по объему платных услуг, оказанных на душу населения (6,5 тыс. руб.), Липецкая область на 1 месте в Центральном Черноземье.

В январе 2023 года индекс потребительских цен составил 100,7% (к декабрю 2022 года), это самый низкий показатель в Центрально-Черноземном районе) — (минимальному значению показателя соответствует наиболее высокое место.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе- декабре 2022 года составила 46355 руб. – это 2 место после Белгородской области (47525 руб.).

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Липецкой области на конец января 2023 года составляет 0,3% экономически активного населения и является самым низким среди регионов Центрально-Черноземного района.

В январе-декабре текущего года по числу родившихся на 1000 человек населения (7,3) Липецкая область занимает 3 место в Центральном Черноземье после Воронежской (7,6) и Курской (7,4) областей.