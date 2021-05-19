18 мая 2021 года состоялось оперативное совещание в с. Троекурово Лебедянского района по вопросу расчистки реки Красивая Меча на участке от автомобильного моста ниже по течению 4 км. Во встрече приняли участие представители Росводресурсов, управления экологии и природных ресурсов, органов местного самоуправления, подрядной организации.

Цель мероприятий по расчистке – улучшение гидрологического состояния реки благодаря удалению 96,5 тыс. куб. м донных отложений. Стоимость работ, которые согласно проектно-сметной документации будут проводиться в течение 5 лет, составила более 36 млн рублей.

Расчистка позволит улучшить пропускную способность реки Красивая Меча на данном участке. Село Троекурово – большой, активно развивающийся населенный пункт, где проживают около 2 тысяч человек. Именно поэтому расчистка данного участка реки значима для большого числа жителей, которым необходимо создание условий для развития рекреационной деятельности у воды.

До 2024 года в рамках нацпроекта «Экология» при условии выделения федерального финансирования планируются к расчистке реки Быстрая Сосна, Дон.