Реклама по правилам

Добринский муниципальный округ вошел в первую тройку муниципальных образований по устранению нарушений в сфере наружной информации и рекламы. Эту приятную новость сообщила Галина Демидова, председатель комитета экономики и инвестиционной деятельности администрации Добринского муниципального округа. С начала весны в Липецкой области активизировались работы по благоустройству улиц, фасадов и прилегающих территорий зданий и сооружений. Особое внимание уделяется наружной информации и наружной рекламе, которые должны соответствовать действующим нормативным документам и правилам.

— Окружная администрация, — отметила собеседница, — постоянно контролирует соответствие установленным требованиям рекламных материалов и информационных конструкций.

Наши специалисты проводят разъяснительную работу с владельцами бизнеса. Основные принципы оформления наружной рекламы заключаются в следующем: баннеры, вывески и другие конструкции не должны закрывать фасады, окна и двери зданий, а также входы в торговые объекты. Размещение рекламных материалов должно соответствовать разрешённым зонам, установленным градостроительным планом. Все рекламные конструкции обязаны иметь согласованные технические характеристики и разрешительные документы.

С начала апреля в Добринском округе обследовано 213 объектов наружной информации. По результатам проверок выявлено 117 нарушений, из которых устранено 107. Оставшиеся находятся в процессе согласования с собственниками и рекламодателями. Работа в этом направлении продолжается.