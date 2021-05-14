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Рекомендации публичных слушаний по исполнению бюджета за 2020 год направлены главе региона, сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.

Участники публичных слушаний рекомендовали при реализации текущего бюджета изыскать возможность выделения дополнительных ассигнований на инфраструктурное обустройство земельных участков для многодетных семей.

Также предлагается направить дополнительные средства на модернизацию школьных пищеблоков и приобретение оборудования. Увеличить финансирование на строительство многофункциональных спортивных площадок с синтетическим покрытием для массовых занятий физкультурой и спортом во дворах.

Эти и другие рекомендации публичных слушаний вошли в итоговый документ, который направлен на рассмотрение главе администрации Липецкой области.

Кроме того, администрации Липецкой области рекомендовано создать условия для успешного выполнения задач, обозначенных в Послании Президента РФ. Продолжить работу по созданию налоговых стимулов для инвестиционной и инновационной активности, развитию действующих и созданию новых производств, высокотехнологичных рабочих мест, в том числе с привлечением частных инвестиций к реализации проектов. Развивать кооперацию среди населения и стимулировать рост самозанятых граждан.

Полный текст Рекомендаций опубликован на сайте облсовета в рубрике «Законодательная деятельность» – раздел «Публичные слушания».