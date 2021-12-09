Принят в эксплуатацию один из самых капиталоёмких объектов нацпроекта этого года – четырёхкилометровый участок трассы Липецк – Данков в районе Новой Деревни. Реконструкция дороги началась по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в прошлом году. В приемочную комиссию вошли представители заказчика –дорожного агентства Липецкой области, управления дорог и транспорта, ФКУ Упрдор Москва – Харьков, ГИБДД.

Подрядчик построил временную дорогу – дублёр, разобрал старое покрытие и основание, провел земельные работы, заново сформировал основание из песка и щебня с применением геосетки, заменил водопропускные трубы, и уложил трехслойное покрытие из асфальтобетона толщиной 20 см. В общей сложности толщина дорожного «пирога» составляет примерно метр. Вблизи примыканий второстепенных дорог и остановок теперь есть переходно-скоростные полосы, на опасных участках – барьерное ограждение и освещение, обновлены дорожные знаки и разметка.

Обновлённый участок трассы теперь соответствует всем нормам второй технической категории: расширенные обочины, увеличенные радиусы поворота, что позволяет обеспечить хорошую пропускную способность, грузоподъемность полотна и безопасность проезда крупногабаритного транспорта. Стоимость контракта составила 450 млн рублей, работы провела компания “ДСУ-1” г. Рогачев». В этом году планируется сдать еще один участок реконструкции – два километра в районе села Сухая Лубна.

Трасса Липецк- Данков соединяет областной центр с Данковом и Лебедянью, – районами с развитым сельскохозяйственным и промышленным производством, а также является самой короткой дорогой от областного центра до федеральной трассы М4. Потому автодорога несет серьезную транспортную нагрузку, которая будет только расти. Реконструкция трассы поэтапно ведется с 2013 года, и будет продолжена.

«В регионе уделяется большое внимание строительству и реконструкции мостов. Мы ежегодно увеличиваем финансирование ремонта дорог и мостов, что повышает безопасность движения», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов