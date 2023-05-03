Начальник областного управления строительства и архитектуры Антон Болгов оценил ход работ по реконструкции детской школы искусств в поселке Лев Толстой. Она откроется на месте бывшего детского сада благодаря нацпроекту «Культура».

Уже завершены монтаж перекрытий первого этажа здания, опалубки под колонны, утеплен фундамент. Далее строители приступят к армированию перекрытий второго этажа, а также устройству инженерных сетей. Согласно концепции, в трехэтажном здании разместятся медицинский кабинет, концертный и хореографический залы.

«Благодаря нацпроекту «Культура» регион уже получил множество новых, отремонтированных и хорошо оснащенных Домов культуры, школ искусств и прочих творческих площадок, и эта работа обязательно будет продолжена. Жители с благодарностью относятся к улучшению учреждений культуры, которые позволяют им совершенствовать свои таланты и проводить праздничные мероприятия в комфортных условиях», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Нацпроект «Культура», инициированный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, стартовал в 2019 году. Он направлен на повышение доступности учреждений культуры и расширение возможностей для творческой самореализации жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов.