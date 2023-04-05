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В рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2023 году в Добринской центральной районной больнице проходит реконструкция входных групп поликлиники №1.

В настоящее время подрядчик выполнил демонтаж 4 входов в здание. Кроме того, специалисты благоустроят и прилегающую территорию поликлиники.

В этом году два поликлинических корпуса были объединены в одном здании (ранее расстояние между корпусами превышало 2 км).

«За счет реализации федерального проекта появится возможность развести потоки пациентов, обратившихся с профилактической, плановой лечебно-диагностической или неотложной помощью, повысить комфорт для посетителей, обеспечить доступность медицинской помощи для людей с ограниченными физическими возможностями», – рассказала главный врач Добринской центральной районной больницы Л.И. Самошина.

На данный момент в структуру Добринской центральной районной больницы входят 2 межмуниципальных центра: хирургический и акушерско-гинекологический, психоневрологическая больница на 80 коек, 2 здания поликлиники, расположенные в п. Добринка, 4 стационара (в том числе сестринский уход, гериатрические койки), расположенные в трех населенных пунктах района.

Коечный фонд Добринской центральной районной больницы составляет 256 коек круглосуточного стационара и 77 коек дневного стационара. Амбулаторное звено рассчитано на 1220 посещений в смену.

Добринская центральная районная больница располагает и широкой диагностической базой: эндоскопические, ультразвуковые, рентгенологические исследования (в т.ч. компьютерный томограф), широкий спектр лабораторных исследований (в т.ч. бактериологических), функциональная диагностика.

Коллектив медучреждения насчитывает 590 человек: 68 врачей и 223 средних медицинских работника. Количество прикрепленного населения – 31664 человека, из которых 5890 детей.

Сейчас в Добринском районе действуют10 отделений общей врачебной практики и 20 фельдшерско-акушерских пунктов.