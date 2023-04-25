«РВК-Липецк» планирует приступить к реконструкции очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации» в III квартале этого года. Работы состоят из пяти этапов и завершатся в 2026 году. Это закреплено в концессионном соглашении, проект которого поддержали депутаты Липецкого облсовета.

Срок соглашения составит 49 лет, что позволит выполнить программы строительства, модернизации и реконструкции объектов водоотведения, а также обеспечить возврат инвестиционных вложений концессионера в размере почти 5,5 млрд рублей в ценах соответствующих лет с учетом НДС. В качестве софинансирующих организаций к реализации проекта также будут привлечены ДОМ.РФ, ВЭБ.РФ и Фонд развития территорий.

Наиболее важным этапом станет строительство цеха механического обезвоживания осадка сточных вод, в результате чего ожидается снижение концентрации зловонных веществ в выбросах, а также влажности и объема свежеобразующегося осадка стоков. Также будет налажена система газоочистки, реконструирована система аэрации и перемешивания аэротенков на участке биологической очистки.

«Проект важный как в плане развития коммунальной сферы, так и в части улучшения экологии. Он направлен на комплексное решение ряда проблем и долгосрочную программу развития и модернизации системы водоотведения Липецка, сбалансированную по источникам финансирования», – подчеркивает губернатор региона Игорь Артамонов.

Это второй масштабный проект «РВК-Липецк» в рамках концессии. Осенью 2022 года было заключено концессионное соглашение по модернизации водопроводно-канализационного хозяйства областного центра.

«РВК-Липецк» является налоговым резидентом Липецка, учредителем которого являются государственная корпорация ВЭБ.РФ и ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ – крупнейший частный оператор РФ в области водоснабжения и водоотведения.