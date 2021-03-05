Ход строительных работ на очистных сооружениях сегодня в ходе рабочей поездки в г. Усмань проинспектировал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области Александр Завертяев. Необходимость их реконструкции вызвана износом, который составляет порядка 90%.

– ОГУП «Липецкоблводоканал» предпринимает необходимые меры для поддержания оборудования в рабочем состоянии, но это не может обеспечить должного качества очистки в соответствии с нормами, – подчеркнул Александр Завертяев. – Предприятие оплачивает компенсацию за негативное воздействие на окружающую среду.

В 2019 году на реконструкцию очистных сооружений в Усмани было выделено более 347 млн рублей из регионального бюджета по инициативе главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.

Основной объем работ выполнен в 2020 году. На сегодняшний день ведется монтаж технологического оборудования и отделка помещений. Подрядчик укладывается в срок. Впереди пусконаладочные работы, а также благоустройство территории. Технологический запуск назначен на начало апреля.

После реконструкции мощность очистных сооружений увеличится вдвое и составит 5000 кубических метров в сутки, что позволит принимать сточные воды не только от населения, но и сельскохозяйственных предприятий, а также юридических лиц.

В данный момент очистные сооружения работают в штатном режиме, аварийных ситуаций и залповых сбросов не случалось. Проведение реконструкции не оказывает влияния на работу станции очистки стоков, сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области.