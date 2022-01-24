Завершается реконструкция социальных объектов в Ельце. Во время пресс-тура журналисты посетили ДК Железнодорожников, городскую баню и стоматологическую поликлинику. В марте 2021 года глава региона Игорь Артамонов запустил масштабную программу благоустройства города – «Елец 2.0» Работы велись в парках, скверах, социальных объектах культуры, на дорогах.

«За три года бюджет Ельца удвоился. Мы полностью переделываем улицу Коммунаров, в этом году реконструкция будет завершена. Начнем ремонтировать дороги в частном секторе. Ждем, когда начнется строительство нового спортивного комплекса. Многое сделано и у нас еще много проектов по возрождению Ельца. Хотим, чтобы город стал еще краше», – сказал Игорь Артамонов.

В Доме культуры заменили перекрытия, кровлю, вентиляцию, в зале гимнастики сделали стеклянную крышу, отремонтировали внутренние помещения. Кроме того, в ходе ремонта сохранили историческую кирпичную кладку стен, мраморные полы, плитку и витражи. Сейчас в доме культуры занимается более 500 человек, количество желающих присоединиться к работе кружков продолжает расти. Как рассказал директор ДК, в этом году планируется приобрести световую и звуковую аппаратуру для оснащения залов.

Завершилась реконструкция общественной бани. Это важный социальный объект для ельчан, так как этом районе 90% жилья – частный сектор. Для посетителей доступно общее отделение, отделение повышенной комфортности и вип-отделение. Также здесь будет работать хамам. Завершаются пуско-наладочные работы, официальное открытие бани состоится в ближайшее время. «Жители с нетерпением ждут открытия бани. В год ее посещали около 60 тысяч человек. Думаем, что после ремонта будет еще больше желающих», – сказал первый заместитель главы Ельца Никита Родионов.

Обновленная стоматологическая поликлиника также готовится принять первых пациентов. После того, как в марте этого года глава региона увидел, в каких условиях работают врачи, было принято решение модернизовать лечебное учреждение. Для нее реконструировали здание бывшей станции переливания крови. Ремонт сделали за восемь месяцев. Здесь созданы комфортные зоны ожидания для пациентов, кол-центр, централизованное стерилизационное отделение, отделение ортопедической стоматологии, зуботехническая лаборатория. В обновлённых кабинетах уже установлено новое оборудование. Мощность поликлиники – 190 посещений в смену.