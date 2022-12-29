Специалисты компании «Мовиста Регионы Липецк» начали реконструкцию трамвайного депо в рамках проекта модернизации электротранспорта Липецка. Строители первым делом взялись за утепление фасада здания. Строительно-монтажные работы планируют завершить в феврале 2024 года. Чтобы придать зданию современный архитектурный облик, заменят окна и облицуют фасадные части. После этого депо оснастят передовым оборудованием: установят автоматическую портальную моечную систему и механизированную выдвижную двухстороннюю площадку для ремонта и обслуживания подвижного состава.

Проект модернизации электротранспорта областного центра планируют реализовать до конца 2025 года. Это закреплено в концессионном соглашении, которое подписали губернатор региона Игорь Артамонов, мэр Липецка Евгения Уваркина и генеральный директор компании «Мовиста Регионы» Александр Советников. Объем инвестиций составит 14,5 млрд рублей. Проект реализуется при поддержке ВЭБ.РФ.

В рамках соглашения «Мовиста Регионы Липецк» приобретет 46 односекционных трамваев, реконструирует трамвайное депо и 40,8 километра трамвайных путей, а также модернизирует дорожную сеть и дополнительно построит новую ветку протяженностью 5,2 километра.

«Электротранспорт, как показало время, нужен городу, поэтому его возрождение непременно будет. В Липецке появятся современные трамваи и новые маршруты», – сообщает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.