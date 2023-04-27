Реконструкция трамвайных путей в Липецке начнётся в ночь с 29 на 30 апреля. Перекроют участок между остановками «Краснозаводская улица» – «Доменная печь № 6». Возобновить движение трамваев рассчитывают в конце июля.

Движение автомобилей и автобусов будет осуществляться в привычном режиме, однако возможны локальные ограничения по отдельным полосам из-за размещения на них строительной техники. Для удобства пассажиров на период проведения работ изменится схема трамвайного маршрута №1 (движение трамваев будет осуществляться от Центрального рынка до Стана-2000) и расписание движения по трамвайным маршрутам. Кроме того, обслуживание маршрутов №2 и №5 будет осуществляться по прежним схемам, но по скорректированному расписанию. Оно размещено на официальном сайте департамента. Перевозка работников ПАО «НЛМК» будет осуществляться служебным транспортом металлургического комбината. Транспортная связь пос. Тракторостроителей с Правобережной частью города через Октябрьский мост сохранится регулярными автобусными маршрутами № 323, 378, 379. Кроме того, в целях обеспечения транспортной доступности жителей частного сектора, примыкающего к улице 1-я Воронежская, будет изменена схема движения автобусного маршрута №19 – проезд будет осуществляться через улицы 1-я Воронежская и 3-е Сентября, сообщили в пресс-службе липецкой мэрии.

Реконструкция путей – часть большой модернизации липецкого трамвая. До 2025 года в городе должны реконструировать депо и 40,8 км путей, закупить 46 трамваев, а также построить новую ветку протяжённостью 5,2 км. Общий объём инвестиций – 14,5 млрд рублей.

«Впереди большой объём работ и внушительные вложения. Липецк получит новый, экологичный и комфортный электротранспорт», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.