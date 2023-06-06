Межпоселенческая библиотека в селе Красное на улице Октябрьской переживает капитальный ремонт. Его проводят за счет муниципалитета. Здесь хотят создать пространство, которое станет точкой притяжения для досуга, образования и просвещения детей и взрослых.

В учреждении решили круто изменить традиционную планировку, подразумевающую картотеку и книгохранилище. Библиотеку хотят сделать модельной. Для участия в федеральной программе уже подготовлена соответствующая заявка. Если ее одобрят, учреждение получит дополнительно 15 млн рублей на современное оснащение. Согласно проекта, будут сделаны просторные залы с книжными стеллажами и зонами для комфортного чтения. Даже на подоконниках разместят удобные подушки, чтобы на них можно было присесть и почитать.

На прилегающей территории организуют уличный читальный зал. В хорошую погоду здесь можно будет не только насладиться книгой, но и провести какое-нибудь массовое или не очень мероприятие среди читателей. Вся концепция обновления проходит под названием «Под парусом надежды». Так краснинцы решили обозначить свою причастность к Михаилу Лермонтову – по преданию на краснинской земле познакомились родители великого русского писателя.

Согласно контракта, все работы должны быть завершены в сентябре. Библиотека станет подарком к 95-летию муниципалитета, отмечаемому в 2023 году. К слову, учреждение находится по соседству с еще одним госучреждением – Центром планирования семьи и детства, который тоже находится в стадии ремонта. Фасады обоих зданий ремонтируют в едином стиле. Внешне они украсят собой райцентр, а за счет функционала – выведут на новый уровень предоставление множества услуг в муниципалитете. «Красное заметно преображается с каждым годом. Здесь есть почти все для комфортного пребывания, но и при этом сохраняется дух сельской жизни – тишина, природа, много зелени и прудов. Сюда всегда приятно приезжать», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.