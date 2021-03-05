Глава региона Игорь Артамонов сегодня в ходе рабочей поездки в Елец оценил ход реконструкции моста через реку Быстрая Сосна. Мост был построен в 1970 году и давно требовал серьезного ремонта. Это единственная автомобильная переправа, связывающая центр Ельца и Засосенскую часть города. В 2019 году из-за резкого ухудшения состояния проезжей части, тротуаров и балок пролётных конструкций моста было принято решение о его реконструкции.

Сооружение представляет собой 235 метров полотна шириной 11,75 метра. После ремонта увеличится не только пропускная способность, но и грузоподъемность. Мост расширится до 19 метров, проезжая часть увеличится с двух полос до четырех.

Игорь Артамонов поинтересовался, когда будет запущено движение по двум полосам, так как поступает много обращений от жителей.

Как отметил подрядчик, движение по двум полосам возобновится в мае, полностью мост планируют к сентябрю 2021 года.

«Это долгожданный мост для ельчан. Рассчитываем, что все работы завершатся к юбилею города, в сентябре ему исполнится 875 лет. У Ельца большое историческое наследие, которое необходимо возродить и сохранить. Убеждён, что мы сможем сделать город ещё более красивым и привлекательным для туристов», – сказал Игорь Артамонов.