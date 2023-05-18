Рекордное число объектов культуры восстановлено в Липецкой области в 2022 году. А именно 16. Об этом в ежегодном отчете упомянул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. В числе знаковых учреждений – бывший кинотеатр «Маяк» в поселке Тракторостроителей Липецка. Здесь разместилась детская школа искусств. Также отремонтированы два зрительных зала на 300 и 150 человек. «Учреждение снова стало центром притяжения культурной жизни, придало новое дыхание району ЛТЗ», – отметил Игорь Артамонов.

Открылась после реконструкции в рамках нацпроекта «Культура» школа искусств №2 в Ельце. Ремонт сделали сразу в двух зданиях. Кабинеты стали светлее и уютнее, появился концертный зал с современным звуковым и световым оборудованием. В школе обучается больше 400 детей. Они занимаются пением, посещают хор, осваивают музыкальные инструменты, в том числе елецкую рояльную гармонику, признанную нематериальным наследием ЮНЕСКО.

Игорь Артамонов рассказал и об объектах, готовящихся к открытию после обновления. В их числе здание Липецкого государственного театра кукол. Капремонт должен завершится в июне. Подарком к юбилейному году области станет дом для Государственного театра танца «Казаки России» – бывший киноконцертный зал «Октябрь», который артисты будут использовать для подготовки своих номеров. Реконструкция здания началась в 2022 году. Закончится – в 2024-м превращением «Октября» в современный многофункциональный концертный зал.

«Липецкая область преображается и становится привлекательной для гостей. Турпоток в регион уже увеличился в 1,7 раза и составил 1,2 млн человек», – добавил Игорь Артамонов.