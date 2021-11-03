Повышенный интерес населения к вакцинации от коронавируса продолжает наблюдаться в Липецкой области. За минувшие сутки медики привили 10847 человек. Это рекордный суточный показатель для региона.

Всего в Липецкой области от COVID-19 однократно привито 534420 человек, двукратно – 456275 человек. Охват населения 53,8% без учёта повторной вакцинации.

По данным регионального управления здравоохранения, в регионе имеется достаточное количество препаратов для продолжения вакцинации: более 180 тысяч двухкомпонентных комплектов и свыше 24 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».