Липецкая область по итогам 2022 года заняла второе место по объему перевозимых грузов среди субъектов, обслуживаемых Юго-Восточной железной дорогой. На долю региона приходится треть погрузки дороги. Об этом рассказал начальник ЮВЖД Павел Иванов в интервью, опубликованном на сайте компании.

Отмечается, что в 2022 году посредством ЮВЖД перевезено более 24,5 млн тонн грузов предприятий Липецкой области. В текущем году ожидается увеличение перевозок грузов агропромышленного комплекса: зерна, продовольствия, жмыхов.

Приводя статистику пассажирских перевозок, Павел Иванов отметил, что в 2022 году со станций, расположенных в Липецкой области, свою поездку начали 1,4 млн пассажиров. Это на 12,6% больше, чем в 2021 году. Причём в дальнем следовании в регионе достигнуты рекордные показатели за всё время существования Юго-Восточной железной дороги. Для перевозки пассажиров были назначены дополнительные поезда.

Рассказывая о перспективах открытия железнодорожного маршрута между Липецком и Воронежем, директор ЮВЖД подчеркнул, что работа над проектом ведётся.

«Уверен, что мы продуктивно отработаем итоги рабочей встречи с профильными департаментами правительства Липецкой области и в этом году Воронеж с Липецком свяжут маршруты проекта «Соединяя Черноземье», – рассказал Павел Иванов.

Есть планы и по развитию туристических перевозок. Прорабатываются варианты доставки туристов железнодорожным транспортом в Лебедянь, Елец, Тербуны, Лев Толстой.

«Липецкая область интересна туристам. Мы развиваем соответствующую инфраструктуру и железнодорожные туристические маршруты могли бы стать ярким и нестандартным проектом», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.