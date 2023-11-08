Липецкие аграрии, по оперативным данным управления сельского хозяйства региона, собрали 330 тыс. тонн бобов сои в бункерном весе. На аналогичную дату прошлого года было получено 213 тыс. тонн. Всего в 2022 году было собрано 261,2 тыс. тонн. Такой высокий результат в Липецкой области был достигнут впервые. Урожайность сои на 7 ноября составляет 24,4 центнера с гектара, что на 6,5% выше, чем на эту же дату в 2022 году.

Под этой масличной культурой ещё предстоит обмолотить чуть более 10% площадей. В текущем году под сою отведены рекордные 150,9 тыс. гектаров. «Липецкие аграрии в очередной раз радуют отличными результатами. Хороший урожай – залог продовольственной безопасности региона и его экономической устойчивости», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Ещё 10 лет назад соей в области было занято менее 50 тыс. га. Такой значительный рост вызван, в том числе, тем, что в регионе увеличиваются мощности по переработке масличных культур. Всего масличными культурами в этом году было засеяно 415 тысяч гектаров. Это рекордные для региона площади. В 2022 году с 393 тыс. гектаров липецкие аграрии получили 815 тыс. тонн в весе после доработки, обновив рекорд по сбору масличных. На данный момент в бункерном весе собрано уже более 840 тыс. тонн подсолнечника, рапса, сои и других масличных культур. Уборка подсолнечника и сои продолжается.

«В прошлом году у нас запустился один из крупнейших в стране маслоэкстракционных заводов, который специализируется именно на сое, – отметил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Алексей Телков. – Он один может перерабатывать до 1500 тонн бобов сои в сутки. За девять месяцев там произведено 46,9 тыс. тонн соевого масла. В прошлом году в регионе было получено 18,3 тыс. тонн. И выработано соевое масло было именно на этом заводе, начавшем переработку сои осенью прошлого года».