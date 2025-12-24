Рекордный миллион тонн масличных собрали аграрии Липецкой области

Рекордный для Липецкой области 1 миллион тонн масличных намолотили аграрии. На сегодня, 24 декабря, получено 155 тысяч тонн рапса, 395 тысяч тонн подсолнечника, 450 тысяч тонн сои. Как отметили в министерстве сельского хозяйства региона, это бункерный вес — то есть показатель сразу после уборки, до очистки и сушки.

В 2025 году под масличные культуры в регионе было отведено 433 тысячи гектаров. Средняя урожайность рапса и сои превысила прошлогоднюю и, по оперативным данным, составляет 26 центреров с гектара по сое и 23,3 центнера с гектара по рапсу. Урожайность подсолнечника в этом году чуть ниже 2024 года: с одного гектара собирают по 22 центнера.

В прошлом году липецкие аграрии с 416 тысяч гектаров получили 877 тысяч тонн масличных культур в весе после доработки, подчеркнули в липецком минсельхозе.

«У нас уже работают заводы, которые перерабатывают и подсолнечник, и сою, и рапс, что позволяет нам оставаться в топ-10 регионов страны по производству растительных масел. А в этом году мы планируем запустить новые мощности по переработке сои», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.