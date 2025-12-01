Рекордный рост показал креативный малый бизнес Липецкой области

Креативные малые и средние предприятия Липецкой области с начала года показывают рекордный рост в 18%. А в отдельных направлениях – ещё выше: мода и ювелирное дело – рост вдвое, дизайн – 44%, отдых и развлечения – 23%. Больше половины креативных МСП сосредоточены в сферах программного обеспечения, рекламы и PR, отдыха и развлечений.

Как сообщили в министерстве экономического развития Липецкой области, важную роль в этом росте сыграли региональные инициативы, направленные на поддержку и популяризацию локальных брендов и ремёсел, которые не только укрепляют креативную экосистему, но и напрямую стимулируют развитие малого бизнеса.

Так, фестиваль моды и дизайна «Сплетение» объединил на одной площадке местных дизайнеров, молодых модельеров и мастеров ремёсел. Участниками были представлены новые коллекции региональных брендов, авторские модели елецких кружев, дебютные коллекции участников образовательного проекта «Вектор модного будущего».

Открыт «Арт Подиум». Это модное пространство, созданное при поддержке правительства Липецкой области и Центра развития креативных индустрий областного Фонда поддержки МСП. Здесь представлены коллекции 26 липецких дизайнеров одежды и производителей аксессуаров.

Параллельно развивается и ремесленное направление. Пространство «Липецкие ремёсла» объединяет творческие встречи и мастер-классы с торговой площадкой, где можно приобрести изделия ручной работы.

Эти инициативы реализуются в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и открывают новые возможности для предпринимателей. Представители бизнеса, занятые в сфере лёгкой промышленности, могут рассчитывать на комплекс мер поддержки: от экспертного сопровождения до участия в специализированных мероприятиях и федеральных программах.

«Развитие креативных индустрий – это не только экономический, но и культурный ресурс региона. Мы поддерживаем создание и продвижение местных брендов, потому что они формируют уникальный образ Липецкой области, создают новые рабочие места и привлекают инвестиции в несырьевые секторы экономики», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.