Уборка зерновых и зернобобовых культур в Липецкой области практически завершена. На данный момент урожай зерновых и зернобобовых составил 3,5 млн тонн, сообщили в управлении сельского хозяйства региона. Аграриям осталось обмолотить кукурузу на зерно.

В закромах уже 2,4 млн тонн пшеницы, 805 тыс. тонн ячменя. Уборка кукурузы набирает обороты, в поля вышли аграрии 14 районов. С 7,8 тыс. гектаров ими намолочено 80 тыс. тонн. Всего под кукурузу на зерно в 2023 году отведено 65 тыс. гектаров.

В текущем году липецкие аграрии особое внимание уделили гороху. Его площади по сравнению с прошлым годом были увеличены на 28%. С одного гектара получено в среднем 36,6 центнера. Это рекордная урожайность для Липецкой области. Последние пять лет в среднем с одного гектара собирали на 10 центнеров меньше. «Погодные условия этим летом были непростые, но липецкие аграрии всегда показывают отличные результаты», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

По предварительным данным урожай гороха в Липецкой области в этом году составил 83 тыс. тонн. Больше в регионе за последние 15 лет не собирали. «Повышенный интерес к этой культуре вызван, в том числе, потому, что на территории области планируется строительство завода по глубокой переработке гороха. Готовится сырьевая база», – заявил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Алексей Телков.