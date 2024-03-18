Рекордным по инвестициям в агропромышленный комплекс стал для Липецкой области 2023 год. Был поставлен абсолютный рекорд за историю региона – 37,2 млрд руб., из которых в сельское хозяйство направлено 21,2 млрд руб., в пищевую промышленность – 15,9 млрд. Для сравнения, в 2009 году инвестиции в АПК не превышали 10 млрд руб. Об этом сообщил вице-губернатор Липецкой области Игорь Кремнев на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве.

Уверенный рост инвестиций обеспечивается за счет системной поддержки товаропроизводителей региона Правительством РФ, а также софинансирования всех программ самим субъектом. На сегодняшний день в Липецкой области реализуется 35 агропромышленных проектов на сумму 93 млрд руб. На новых предприятиях планируется создание более 1500 рабочих мест. В настоящее время открыт реестр по выдаче льготных кредитов сельхозтоваропроизводителям, которые значительно ниже коммерческих ставок банков.

«Привлечение инвестиций и открытие новых предприятий дают рост экспорта. В прошедшем году Липецкая область вошла в ТОП-15 регионов-экспортеров. Продукция сельского хозяйства занимает одну из главных позиций в структуре внешней торговли», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.