Ректор Российского университета медицины ответил на вопросы липчан о поступлении в новый вуз

День открытых дверей Российского университета медицины прошел в липецкой школе цифровых технологий «Школа 21». На него зарегистрировалось около 500 человек. Участники могли пообщаться с главврачами больниц региона и задать вопросы ректору РОСУНИМЕДа Олегу Янушевичу. Обращения также принимались в электронном виде по QR-коду.

Перед общением с абитуриентами состоялось значимое событие – подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между РОСУНИМЕДом, правительством Липецкой области и региональным минздравом. Документ подразумевает создание кафедр вуза в семи медучреждениях региона и активное использование их клинической базы для подготовки студентов. Как отметил Олег Янушевич, учеба в Липецком РУМе будет практикоориентированной.

Также в этот день Олег Янушевич посетил здание Липецкого РУМа и Липецкий областной онкологический диспансер. Это учреждение в перспективе также войдет в контур клиник, участвующих в подготовке и обучении студентов медвуза.

Филиал РОСУНИМЕДа откроется в Липецке 1 сентября 2025 года. Выездная приемная комиссия начала свою работу 20 июня на площади Плеханова, 5. Прием документов проводится по специальности «Лечебное дело». Пока идут выпускники прошлых лет и медики со средним образованием. Основной поток абитуриентов ожидается после выпускного в школах 28 июня. План набора – 144 студента. Все они будут учиться бесплатно, а 44 из них поступят по «губернаторскому набору». После шести лет обучения эти выпускники станут терапевтами и трудоустроятся в больницы и поликлиники Липецкой области, где им предстоит отработать не менее пяти лет.

«Абсолютно все студенты первого набора получат стипендию 6 700 рублей — независимо от успеваемости. А к 2031 году в липецком РУМе будут учиться уже 1200 человек. Помимо лечебного дела планируем ещё одно направление – педиатрия», — сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.