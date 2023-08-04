В Липецке завершилась рекультивация мусорного полигона «Венера». Масштаб проделанной работы оценил губернатор Игорь Артамонов.

С 1961 года это была единственная свалка, куда везли отходы города. В 2006 году полигон закрыли, объем накопленных отходов составлял более 6,6 млн тонн. Здесь провели работы по рекультивации в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Липецка». В итоге было рекультивировано около 70 % территории. Завершить процесс позволили средства, выделенные в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Работы начались в ноябре 2022 года и закончились за два месяца до планового срока – в июле 2023 года. При приеме работ лаборатория ОБУ «Центр экологических проектов» сделала забор проб компонентов для определения качества воздуха. Результаты соответствуют требованиям.

«Липецкая область – активный участник проекта «Чистая страна». Работы на объектах ведутся с опережением графика. Рекультивация «Венеры», «Орлиного лога», полигонов в Данкове и Северном Руднике закончена. До конца года распрощаемся с Нижневоргольской свалкой в Елецком районе», — сказал Игорь Артамонов.

На все эти 5 объектов из бюджетов разного уровня было выделено 300 млн рублей. Больше 60 га земли восстановлено, у 626 тысяч человек улучшилось качество жизни.